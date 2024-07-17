Eğitim hakkı engellenebilir mi?

Merhaba. MADDE 42 de de geçen "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir."; söz konusunu olan durum herkes için geçerli midir? Ben sözleşmeli memur olarak çalışıyorum okumak istediğim bölüm bulunduğum şehirde yok fakat başka şehre tayin isteme gibi bir hakkım da yok. Bu durumda benim eğitim hakkım engellemiş olmuyor mu? Bu durumu nasıl çözebilirim? Bu arada sendikamı arayıp sordum "Dava açabilir miyim?" diye fakat sözleşmede böyle bir hakkım olmadığı kazanamayacağımı söylediler. Bir fikri veya bilgisi olan lütfen yazabilir mi fazla vaktim yok tercih dönemi başlayacak?