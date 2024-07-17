Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


17 Temmuz 2024 22:38
Cocukken iğneden korkmayan arkadasim vardi..

Cocuktuk o zaman.Arkadasimin birine iğne olmaktan çok korktuğumu soylemistim.o da hic korkmadigini aksine igne olmayı cok sevdigini soylemisti.


gazanya
Daire Başkanı
17 Temmuz 2024 22:40

Şaka yapiyor demistim.ciddi ciddi iğne olmaktan korkmadigini soylemisti.çok sevdiginide söyledi yaa.


gazanya
Daire Başkanı
17 Temmuz 2024 22:42

Bende takinti olmustu.Ben niçin igne olmaktan korkuyordum.o nicin hiç korkmuyordu.


gazanya
Daire Başkanı
17 Temmuz 2024 22:43

Bu sorunun cevabini kendim anne olunca anladim.


gazanya
Daire Başkanı
17 Temmuz 2024 22:45

Çünkü onun annesi hensireydi ve ona igneyi annesi yapiyordu.o yüzden acı hissetmiyordu.


gazanya
Daire Başkanı
17 Temmuz 2024 22:47

Bir cocuk icin dunyada en guvenli yer annenin kucagidir ve onun sefkatli elleridir.


gazanya
Daire Başkanı
17 Temmuz 2024 22:49

Bugün hemsire beylerde var ama ben bir babanin vocuguna igne yapmasi furumunda bayan hemdirelerin daha basarili olacagini dusunuyorum.


gazanya
Daire Başkanı
17 Temmuz 2024 22:51

Onun neden igne olmaktan korkmadigini yillar sonra anladim.annesi hemsireydi.

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