Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Temmuz 2024 23:02
Lojman İmkanı bulunan KİT'ler

Merhaba Üstadlarım.

2024/1 merkezi alımı için tercih vermek istiyorum.

Bekar memura lojman imkanı sunan KİT'ler hangileridir?

Bu konuda web üzerinde epey araştırdım, cevap bulamadım. Dğerli bilgileriniz için şimdiden teşekkürler.

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