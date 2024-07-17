Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Temmuz 2024 23:12
İLLER ARASI TAYİN

Esim yaklaşık 2 ay önce tayin istedi, Ekip evrak tarihçe kısmında onaycı bekliyor yazıyor arkadaşlar bu ne demek bilen var mı ?


Alemdarali
Genel Müdür
17 Temmuz 2024 23:19
ekip portaldamı bu evrak tarihçe kısmı
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayini2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası bekleyenlerEş durumuİller arası tayin lisans hemşire2024 iller arası tayin komisyon değerlendirmeÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirmeŞehir hastanesiSağlık lisansiyerleriTayin sonucuSHM (Sağlıklı Hayat Merkezi) - ATAMA

Sözlük

Zoraki söylenen sözler 1 Farid farjad 1 element uydurmak 1 yann tiersen 1 özlemek 2 naime bahadır çifti 1 sıkılmak 1 salı 2 kuru temizleme 1 haklı olduğu halde susan insan 2

Son Haberler

Turistten 2 bardak nar suyuna bin 200 TL aldıBakan Fidan: Afrika'daki barış, güvenlik ve istikrar önceliklerimiz arasındaİkinci elde en hızlı satılan otomobil belli olduTürk Bayrağı'ndan rahatsız olan Yunan şarkıcı konsere çıkmadıSahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden Mahra'nın annesi, Meclis'te

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör