Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Temmuz 2024 23:28
Memur asaleti

Arkadaşlar sözleşmeli olarak yeni atandım. 1 yıl sonra biz de adalet sınavı oluyor mu

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