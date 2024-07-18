Kartal Belediyesi Memura her ay 15 bin lira Sosyal Denge Tazminatı +4 kez bayram ikramiyesi 5 er bin

Basit bir Google aramasıyla kepez,osmangazi belediyelerin de gördüm. Yine ibb de yapmış. Izmirde de var. Anladığım kadarıyla tüm belediyelerde var. Bu durumda belediyede çalışan düz memur kamu mühendisiyle aynı yada daha fazla maaş alacak.Belediyeler sağolsun memurlarını düşünüyor. Eee abi ya aynı şehirlerde çalışan diğer memurlar???

Basit bir Google aramasıyla kepez,osmangazi belediyelerin de gördüm. Yine ibb de yapmış. Izmirde de var. Anladığım kadarıyla tüm belediyelerde var. Bu durumda belediyede çalışan düz memur kamu mühendisiyle aynı yada daha fazla maaş alacak.Belediyeler sağolsun memurlarını düşünüyor. Eee abi ya aynı şehirlerde çalışan diğer memurlar???