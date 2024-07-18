Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Temmuz 2024 00:42
Kartal Belediyesi Memura her ay 15 bin lira Sosyal Denge Tazminatı +4 kez bayram ikramiyesi 5 er bin
Basit bir Google aramasıyla kepez,osmangazi belediyelerin de gördüm. Yine ibb de yapmış. Izmirde de var. Anladığım kadarıyla tüm belediyelerde var. Bu durumda belediyede çalışan düz memur kamu mühendisiyle aynı yada daha fazla maaş alacak.Belediyeler sağolsun memurlarını düşünüyor. Eee abi ya aynı şehirlerde çalışan diğer memurlar???

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