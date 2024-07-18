KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


18 Temmuz 2024 01:19
Bilgisayar İşletmenliği Sertfikasını Uzaktan Olarak Almak

Arkadaşlar merhaba, memur olarak atandım. Unvanımın değişmesi için bilgisayar işletmenliği sertifikası almam gerekiyormuş. Halk Eğitim'e baktığımda iki tür bilgisayar işletmenliği sertifikası olduğunu gördüm: biri uzaktan, diğeri yüz yüze. Bu iki sertifika arasında bir fark var mı? Online alırsam herhangi bir sorun yaşar mıyım? Şimdiden teşekkürler.

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