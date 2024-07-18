Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Temmuz 2024 04:56
Sağlık Sen Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu 3+1 sözleşmeli Personel

Sağlık-Sen tarafından, Sağlık Bakanlığı?nda görev yapan sözleşmeli personelin yer değişikliği taleplerinin toplanması için bir platform oluşturulmuştur. Bu platform ile toplanan yer değişikliği talepleri, Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı?na iletilecektir. Sağlık-Sen olarak bu çalışma ile ; Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli statüde çalışanların yer değişikliği sorununun çözülmesi, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan karşılıklı yer değişikliği (becayiş) düzenlemesini etkinleştirmekle birlikte alınan taleplerin daha hızlı ve güvenilir şekilde karar mercilerine iletilmesidir. Sağlık Sen in başlatmış olduğu platformun 3+1 sözleşmeli personel için talep ne kadar fazla olursa gerekli iyileştirmelerin yapılmasını umuyorum. O yüzden başvuru yapalım


Elhakem
Aday Memur
18 Temmuz 2024 05:05

https://sbtalep.sagliksen.org.tr/

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