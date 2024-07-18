hissizlik mi yaşıyorum ??? neden işe gitmek için sabahları harekete geçemiyorum?

merhaba. majör depresyon , okb ve anksiyete hastası bir devlet memuruyum. sabahları işe gitmek isteksizliği vardı; şimdi işe gitmek için kendime hiç söz geçiremiyorum! terapistimin söyledikleri de etkisiz kalıyor. harekete geçemiyorum. nedeni psikolojik Hissizlik olabilir mi ???

merhaba. majör depresyon , okb ve anksiyete hastası bir devlet memuruyum. sabahları işe gitmek isteksizliği vardı; şimdi işe gitmek için kendime hiç söz geçiremiyorum! terapistimin söyledikleri de etkisiz kalıyor. harekete geçemiyorum. nedeni psikolojik Hissizlik olabilir mi ???