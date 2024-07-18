Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


18 Temmuz 2024 07:56
hissizlik mi yaşıyorum ??? neden işe gitmek için sabahları harekete geçemiyorum?
merhaba. majör depresyon , okb ve anksiyete hastası bir devlet memuruyum. sabahları işe gitmek isteksizliği vardı; şimdi işe gitmek için kendime hiç söz geçiremiyorum! terapistimin söyledikleri de etkisiz kalıyor. harekete geçemiyorum. nedeni psikolojik Hissizlik olabilir mi ???

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