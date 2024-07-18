Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Temmuz 2024 08:24
Eş tayini

Merhaba ben milli eğitim bakanlığında sözleşmeli memur olarak bir buçuk yıldır görev yapıyorum. Eşim adalet bakanlığında kadrolu memur. Ben işe başladiktan sonra evlendik. eş durumu nedeniyle tayini isteyeceğim. Benim bulunduğum ilçede adliye olmadığı için ben eşimin yanına rahatlıkla gidebilirmiyim. Eşim İstanbulda memur

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