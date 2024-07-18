Uzman Öğretmenlik İçin Ücretli Öğretmenlik Süreleri

mebbiste uzman öğretmenlik süre hesabı dediğiniz de orda görünüyor sanki sarılıyormus gibi hesap yapıyor ama gerçekte sayılmıyor. bu sene sayarlar mi yönetmelikle ücretli öğretmenliği vs de bu süreye dahil ederler mi belli değil. ama onceki senelerde sayılmadı.

mebbiste uzman öğretmenlik süre hesabı dediğiniz de orda görünüyor sanki sarılıyormus gibi hesap yapıyor ama gerçekte sayılmıyor. bu sene sayarlar mi yönetmelikle ücretli öğretmenliği vs de bu süreye dahil ederler mi belli değil. ama onceki senelerde sayılmadı.