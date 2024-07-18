Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Temmuz 2024 08:49
Uzman Öğretmenlik İçin Ücretli Öğretmenlik Süreleri

Uzman öğretmenlik süresinin sayımında hizmet birleştirmesi yapılan ders ücretli öğretmenlik süreleri sayılıyor mu? Foruma baktı ancak ilgi bir başlık göremedim varsa kusuruma bakmayın. Sayılıyorsa otomatik mebbiste görünmesi gerekiyor mu? Yoksa dilekçe mi vermeliyiz? Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim. İyi forumlar.


erentef2012
Aday Memur
18 Temmuz 2024 09:05

Malesef sayılmıyor mevcut düzenlemeye göre ama hizmet puanını alırsınız


erdem.k88
Genel Müdür
18 Temmuz 2024 09:23
mebbiste uzman öğretmenlik süre hesabı dediğiniz de orda görünüyor sanki sarılıyormus gibi hesap yapıyor ama gerçekte sayılmıyor. bu sene sayarlar mi yönetmelikle ücretli öğretmenliği vs de bu süreye dahil ederler mi belli değil. ama onceki senelerde sayılmadı.

llfenerli34ll
Memur
18 Temmuz 2024 10:26

Kanunen ücretli öğretmenlik süresi uzman öğretmenlige sayılmıyor yasal düzenleme lazım sayılması icn

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