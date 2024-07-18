KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


18 Temmuz 2024 08:55
Bilgisayar Programcılığı ve Web Tasarımı ve Kodlama ? Hangisini okumak.

Merhabalar ikinci üniversite kapsamında açıköğretim veya uzaktan eğitim hangisini bitirmek daha kolay olur ? cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

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