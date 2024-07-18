Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Temmuz 2024 09:00
Eğitim kliniği değerlendirme komisyon iller arası 2024 tayin

Arkadaşlar düne kadar komisyon değerlendirme yazıyordu bugün böyle yazıyor ne demek bilen var mı başka kimlerde yazıyor herkeste mi böyle acaba ?


HAYALCİPEREST
Aday Memur
18 Temmuz 2024 09:02
Ben de de aynısı yazıyor

Ayse Güll
Aday Memur
18 Temmuz 2024 10:04

Arkadaşlar benimki tekrar komisyon değerlendirmeye döndü


HAYALCİPEREST
Aday Memur
18 Temmuz 2024 10:12
Benimki de öyle oldu şimdi
Ayse Güll, 48 dk. önce

Arkadaşlar benimki tekrar komisyon değerlendirmeye döndü


HAYALCİPEREST
Aday Memur
18 Temmuz 2024 10:14
Sizin 4 seneniz dolmuşmuydu
Ayse Güll, 48 dk. önce

Arkadaşlar benimki tekrar komisyon değerlendirmeye döndü


Ayse Güll
Aday Memur
18 Temmuz 2024 10:25

Evet hocam beşinci senem dolmak üzereydi benim 7200 puanla tercih verdim . Sizin doldu mu dört sene

HAYALCİPEREST, 38 dk. önce
Sizin 4 seneniz dolmuşmuydu

HAYALCİPEREST
Aday Memur
18 Temmuz 2024 10:26
Evet benim de doldu 4 yıl 2 ay
Ayse Güll, 27 dk. önce

Evet hocam beşinci senem dolmak üzereydi benim 7200 puanla tercih verdim . Sizin doldu mu dört sene

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