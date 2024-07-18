Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Temmuz 2024 09:08
Başlama hakkında?

Bir ilin merkez ilçesine tayinim çıktı.Başlamayı il emniyete mi ilçe emniyete mi yapmalıyım? il emniyetle işim var mı teşekkür ederim


cenksozen
Şef
18 Temmuz 2024 10:03

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cenksozen
Şef
18 Temmuz 2024 10:28

Bilen cevaplarsa sevinirim

Toplam 2 mesaj

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