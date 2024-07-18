Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Temmuz 2024 09:08
Başlamayı nereden yapmam gerekiyor?

Bir ilin merkez ilçesine tayinim çıktı.Başlamayı il emniyete mi ilçe emniyete mi yapmalıyım? il emniyetle işim var mı teşekkür ederim


cenksozen
Şef
18 Temmuz 2024 10:03

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cenksozen
Şef
18 Temmuz 2024 10:28

Bilen cevaplarsa sevinirim


kingofthenorth
Aday Memur
18 Temmuz 2024 10:56
İlçeniz belli ise direk İlçe Emniyete gidip başlama yapmanız gerekiyor.

cenksozen
Şef
18 Temmuz 2024 11:01

İLÇE BELLİ AMA KAFAM KARIŞTI

kingofthenorth, 2 saat önce
İlçeniz belli ise direk İlçe Emniyete gidip başlama yapmanız gerekiyor.

kingofthenorth
Aday Memur
18 Temmuz 2024 11:05
Yanlış bilgi vermişim kusura bakmayın. Merkez ilçe ise atandığınız yer, ilk önce İl Emniyet Müdürlüğünde ki Personel Şubeye başlama yapmanız gerekmekteymiş. Benim size sözlediğim dış ilçe olursa başlama direk İlçe Emniyete.

cenksozen
Şef
18 Temmuz 2024 11:13

teşekkür ederım

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