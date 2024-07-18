Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Temmuz 2024 09:28
ÖSYM sınav ücreti kpss
ücreti yatan yerler oldu mu

fokyay
Şef
18 Temmuz 2024 09:59

Yatmadı hocam


Özgürlükzamanı
Memur
18 Temmuz 2024 10:19

Umarım ücreti artırıyorlardır süreç ondan uzamış olsun !


yahya4155
Aday Memur
18 Temmuz 2024 10:23
umarım hocam normalde 3 günde yatıyordu uzayınca merak ettim
Özgürlükzamanı, 33 dk. önce

Umarım ücreti artırıyorlardır süreç ondan uzamış olsun !


odtulu962014
Aday Memur
18 Temmuz 2024 10:25
İstanbul henüz yatmadı.
yahya4155, 29 dk. önce
umarım hocam normalde 3 günde yatıyordu uzayınca merak ettim

beyazdag06
Memur
18 Temmuz 2024 10:27
Hemen yatar dedikleri için görev aldım. Ama yatmadı

asrınmücahidesi
Genel Müdür
18 Temmuz 2024 10:42

:)) hayaller :)

Özgürlükzamanı, 33 dk. önce

Umarım ücreti artırıyorlardır süreç ondan uzamış olsun !

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