KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


18 Temmuz 2024 10:40
Jandarma Yüksek Lisans

arkadaşlar merhaba. Ben Jandarma uzman çavuş olarak görev yapmaktayım.Başka bir şehirde yüksek lisans kazandım. şuan doğu görevimdeyim. Nasıl bir yol izleyebilirim yardımcı olursanız sevinirim.

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