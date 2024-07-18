Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


18 Temmuz 2024 10:50
3 yıl kuralı 399 dan 657 ye geciş

2022 yılında memur olarak kamu iktisadı teşebbüsune atandim. Bu alım ile 2024 1 başka bir diploma ile VHKİ kadrosuna atanabilir miyim? 3 yıl şartına takılır miyim ?

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