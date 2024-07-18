KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Temmuz 2024 11:17
SGK icra memuru maaşı

Arkadaşlar güncel maaş hakkında bilgisi olan var mıdır? Buradaki robotta 49 bin çıktı ama fazla geldi açıkçası.


hannibalturk
Aday Memur
18 Temmuz 2024 11:30

Yeni başlayan avukat maaşı o kadar zaten, düz memur maaşı alıyordur o da 39 falan


GöBeKLi-KaRGa
Aday Memur
18 Temmuz 2024 12:36

39600


avukat0808
Aday Memur
18 Temmuz 2024 12:43

Çok teşekkür ediyorum cevaplar için

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