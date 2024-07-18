KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Temmuz 2024 11:36
Soru iptali durumu?

Atıyorum bizim boş bıraktığımız bir soru iptal oluyor. O soru yok gibi mi kabul edilir yoksa sadece yanlış yapanların cevabi doğru mu kabul edilir?


Nuraynen
Aday Memur
18 Temmuz 2024 11:50

Bizim sorunun iptallik olup olmadığını bilerek mi bilmeyerek mi boş bıraktığımızı bilemeyeceklerine göre sadece belli kesime yönelik bir sonuç alamazlar. They dont know that we know they know we know


Meta55
Şube Müdürü
18 Temmuz 2024 11:56
O soru yok gibi kabul edilir.
Toplam 2 mesaj

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