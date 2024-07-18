Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Temmuz 2024 12:39
8 bin ebys mesajı kaç günde silebilirim disiplin cezası alabilirmişim?

İlişik kesmem gerekiyor mesajlarımı temizlemem lazımmış kaç günde silebilirim komiser laf yaptı cezası var diye

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