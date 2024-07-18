Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Temmuz 2024 12:39
Ebys evrakları ve disiplin cezası

İlişik kesmem gerekiyor mesajlarımı temizlemem lazımmış kaç günde silebilirim komiser laf yaptı cezası var diye


Police444
Memur
18 Temmuz 2024 12:52

Korkma bişey olmaz banada aynısını dediler ilişiğini kesmeyiz falan bende gitmiyorum o zaman dedim


Police444
Memur
18 Temmuz 2024 12:53

Sonra kendileri otomatik sıfırladılar :))

Police444, 2 saat önce

Korkma bişey olmaz banada aynısını dediler ilişiğini kesmeyiz falan bende gitmiyorum o zaman dedim


Erenn61
Aday Memur
18 Temmuz 2024 13:05

Banada diretiyor idari büro tartışma çıkartacak illa

Police444, 2 saat önce

Sonra kendileri otomatik sıfırladılar :))


Police444
Memur
18 Temmuz 2024 13:08

Kardeş ne siliyorum nede ilişik kesiyorum de seve seve kendileri otomatik silerler

Erenn61, 2 saat önce

Banada diretiyor idari büro tartışma çıkartacak illa


kral122
Daire Başkanı
18 Temmuz 2024 13:14

Şarkta iken arkadaşın başına geldi 10 bine yakın vardı adam onu silene kadar kestirmediler


Ege79
Aday Memur
18 Temmuz 2024 14:09
Otomatik silme diye bir şey yok temizlemeden ilisik keserse ilisik kestigi kadrodan kalır ebys de ve kendisi ugrasır gitttigi yerde gene yeni kadrosuna güncellemesini yaptirtmak icin...En iyisi temizlemek ve gittigi kadroya ebys nin güncellemesini yaptirtmak.
Police444, 2 saat önce

Kardeş ne siliyorum nede ilişik kesiyorum de seve seve kendileri otomatik silerler

Toplam 6 mesaj

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