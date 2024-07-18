Ebys evrakları ve disiplin cezası

Otomatik silme diye bir şey yok temizlemeden ilisik keserse ilisik kestigi kadrodan kalır ebys de ve kendisi ugrasır gitttigi yerde gene yeni kadrosuna güncellemesini yaptirtmak icin...En iyisi temizlemek ve gittigi kadroya ebys nin güncellemesini yaptirtmak.

Otomatik silme diye bir şey yok temizlemeden ilisik keserse ilisik kestigi kadrodan kalır ebys de ve kendisi ugrasır gitttigi yerde gene yeni kadrosuna güncellemesini yaptirtmak icin...En iyisi temizlemek ve gittigi kadroya ebys nin güncellemesini yaptirtmak.