Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Temmuz 2024 13:00
Ceza verme zaman aşımı

geçirilen bi soruşturmada ceza vermek için 2 yıllık zaman aşımı suçun işlendiği tarihten itibaren mi başlar yoksa disiplin amirinin suç olan durumu öğrendiği tarihten itibaren mi başlar bazen bazı sorular aklıma geliyor ve net bi bilgi alabilmek için başlık açıyorum zamanınızı ayırdığınız için teşkkr ederim şimdiden


Piyasadan
Aday Memur
18 Temmuz 2024 13:02

Suçun işlendiği tarih esas alınır


Cevik123
Aday Memur
18 Temmuz 2024 13:04
geçirdiğimiz bi soruşturmada emniyet bunu yazmış ama altada ısrarla disiplin amirinin öğrendiği tarihten itibaren başlar demiş
Piyasadan, 2 saat önce

Suçun işlendiği tarih esas alınır


Piyasadan
Aday Memur
18 Temmuz 2024 13:16

Onlar istediğini söyleyebilir kanun açık mahkemece iptal edilir

Cevik123, 2 saat önce
geçirdiğimiz bi soruşturmada emniyet bunu yazmış ama altada ısrarla disiplin amirinin öğrendiği tarihten itibaren başlar demiş

Cevik123
Aday Memur
18 Temmuz 2024 13:29
anladım teşekkürler
Piyasadan, 1 saat önce

Onlar istediğini söyleyebilir kanun açık mahkemece iptal edilir


Gururu65
Genel Müdür
18 Temmuz 2024 13:36

Egm Disiplin Tuzuğu 2018 de değişip, 7068 sayili kanun oldu ve bununla EGM, Jandarma ve Sahil Guvenlik gerekli işlemleri yurutuyorlar.Bu 7068 dr derki Disiolin soruşturması acma. Sureleri, suçun öğrenildiği andan itibarek 6 ay içinde soruşturma açma ve nihayetinde 2 sene içinde de ceza verme suresi var.Aksi halde her ikisinde de sure aşılfığında bir işlem tesis edilmez.


kadir270
Aday Memur
18 Temmuz 2024 13:44

Dmk md 127 yi okuyun.zamanasimi sucun işlendiği tarihten baslar.kanun acik ve nettin.7068 deçerlidir

Toplam 6 mesaj

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