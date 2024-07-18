Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Temmuz 2024 13:08
Femur kemiğine takılan platin ve sağlık dilim raporu

Değerli meslektaşlarım, 3 ay önce motosiklet kazasında femur kemiğim kırıldı ve 35, 40 cm uzunluğunda kemiğin ilik kısmına intramedüler çivi takıldı ve 4 vida ile desteklendi.

Kemik de dokudan çıktığı için baldırımın sağ tarafında 1 cm kadar bir doku kaybından kaynaklı çukur oluştu.

Bu durum hangi sağlık dilimine girer bilgi verebilir misiniz ?

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