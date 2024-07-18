Güvercin göğüs ve döğme

herkese selamlar, arkadaşlar bu sene kpss'ye girdim 32.dönem pomem başvurmak istiyorum ama birkaç tane aklıma takılan sorular var. birincisi benim bileklerimde dövmeler bulunmaktadır. dövmeleri şimdi sildirmeye başladım 1.seansa gittim ama uzun bir süreç olacak, tahmini minimum 7-8 ay ve sürecin sonunda tam geçmeme durumu varmış silüet halinde ya da minimal iz kalabilirmiş doktorun dediğine göre bu silüet ya da hafif iz kalma durumuna tolerans gösteriyorlar mı çevremde bazı polis arkadaşlarım hiç uğraşma fondöten vur geç diyorlar ama bu durumda karşımda kişiler farkederse daha büyük problem yaratmazlar mı ve bende minimal pectus excavatum yani kunduracı gögüs var nefes almama ya da iç organlarıma bir zararı yok mevzuat da bununla alakalı eşgal belirleyici olmuyacak denilmiş bu durumla alakalı ise üniforma üzerindeyken mi geçerli yoksa çıplak vaziyette iken mi çünkü herhangi bir tişört giydiğimde belli olmuyor 31. dönem giren arkadaşlar ya da daha önceki dönemlerde bunlarla alakalı tecrübeleri olan abiler ablalar bir bilgilendirebilirler mi