KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


18 Temmuz 2024 13:17
Güvercin göğüs ve döğme

herkese selamlar, arkadaşlar bu sene kpss'ye girdim 32.dönem pomem başvurmak istiyorum ama birkaç tane aklıma takılan sorular var. birincisi benim bileklerimde dövmeler bulunmaktadır. dövmeleri şimdi sildirmeye başladım 1.seansa gittim ama uzun bir süreç olacak, tahmini minimum 7-8 ay ve sürecin sonunda tam geçmeme durumu varmış silüet halinde ya da minimal iz kalabilirmiş doktorun dediğine göre bu silüet ya da hafif iz kalma durumuna tolerans gösteriyorlar mı çevremde bazı polis arkadaşlarım hiç uğraşma fondöten vur geç diyorlar ama bu durumda karşımda kişiler farkederse daha büyük problem yaratmazlar mı ve bende minimal pectus excavatum yani kunduracı gögüs var nefes almama ya da iç organlarıma bir zararı yok mevzuat da bununla alakalı eşgal belirleyici olmuyacak denilmiş bu durumla alakalı ise üniforma üzerindeyken mi geçerli yoksa çıplak vaziyette iken mi çünkü herhangi bir tişört giydiğimde belli olmuyor 31. dönem giren arkadaşlar ya da daha önceki dönemlerde bunlarla alakalı tecrübeleri olan abiler ablalar bir bilgilendirebilirler mi

Çok Yazılan Konular

Kedinin kolda bıraktığı izlerPomem sonuçları açıklandı2024 Bekçi alımı ne zaman olurPomem sonucu açıklanmadan tecil biterse ne olur?31. dönem eğitim ne zaman başlar?Pomem eğitim sonu sınavından elenme ile ilgili karar

Sözlük

Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 1 Kötü insanlara iyi davranmak 6 Kendine yenilmek 1 gül 1 Dizilerdeki/filmlerdeki mobilyaların üzerine örtülen beyaz çarşa 1 özlemek 1 filtre kahve 1 pes etmek yok 2 Sözlük'te caps lock tuşunun etkisizliği 1 mutluluk 3

Son Haberler

Gizli tanık soruşturmasında ilk duruşmaKPSS Alan Bilgisi oturumları için nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacakALES/2 sınav giriş belgeleri yayınlandıHakkında idari soruşturma açılan memurun görevine son verilebilir mi?Veliler ayaklandı: Özel okullarda 50 bin TL'ye varan kitap ücreti

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör