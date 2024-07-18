KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea



Becayiş istiyor
18 Temmuz 2024 13:33
4/B Gençlik ve Spor Bakanlığı Becayiş

Kırıkkale GSB 4/B büro personeliyim.

İzmir veya Çanakkale için becayiş talebim var.

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