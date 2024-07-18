Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Temmuz 2024 13:44
Okulu kapatılan öğretmene 2. il içi hakkı verilir mi ?
Okulu kapatılan öğretmene 2. il içi hakkı verilir mi ?

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