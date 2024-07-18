Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


18 Temmuz 2024 14:32
UZMAN KADROSU

Merhaba su an nakil olduğum belediye daha önce görev yaptığım belediyede sınavla görevde yükselerek hak etmiş olduğum UZMAN kadrosunu boş kadro yok diyerek beni VHKİ kadrosuna atadı. Kadromu geri alabilmek için elinde idare mahkemesi kararı, dilekçe örneği olan var mı? teşekkürler

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