Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Temmuz 2024 15:14
Polislik Mesleği KUTSALDIR

Çalışan arkadaşlarımıza öncelikle hayırlı çalışmalar diliyorum Allah Yar ve Yardımcıları olsun inşaallah Rabbim korusun Siyasiler Polislerden elini çeksin Polislik mesleği de Mit Müsteşarlığı gibi Tsk gibi Genel Güvenlik Müsteşarlığı olsun biz polis Emeklileri olarak buna tam destek veriyoruz Sayin Siyasiler Emniyet Genel Müdürlüğü T.C. GENEL GÜVENLİK MÜSTEŞARLIĞI olsun

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