KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


18 Temmuz 2024 15:35
Öğrenciyken kaza gecirilmesi Yönetmelikle ilgili

Merhaba arkadaşlar kardeşim polis okulunda öğrenci, tatildeyken kaza geçirdi ayak bileğinde vida takildi okulun bitmesine çok az kaldı bitene kadar da iyileşecek .sorum şu böyle bir durumda öğrenci adayiyken olan yönetmelik mi geçerli ,doktorun vereceği karar mi geçerli .müdürleri net birşey demiyor ogrenemedik.boyle bı durum başına gelen varmi

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