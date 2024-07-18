KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


18 Temmuz 2024 15:35
Öğrenciyken kaza geçirilmesi

Merhaba arkadaşlar kardeşim polis okulunda öğrenci, tatildeyken kaza geçirdi ayak bileğinde vida takildi okulun bitmesine çok az kaldı bitene kadar da iyileşecek .sorum şu böyle bir durumda öğrenci adayiyken olan yönetmelik mi geçerli ,doktorun vereceği karar mi geçerli .müdürleri net birşey demiyor ogrenemedik.boyle bı durum başına gelen varmi

Çok Yazılan Konular

Kedinin kolda bıraktığı izlerPomem sonuçları açıklandıGüvercin göğüs ve döğme2024 Bekçi alımı ne zaman olurPomem sonucu açıklanmadan tecil biterse ne olur?Ön sağlıktan elenen birinin polislik hayatı bitmiş midir?Psikiyatri geçmişinden dolayı polislikten elenen oldu mu?31. dönem eğitim ne zaman başlar?Pomem askerlik hakkında

Sözlük

el elin eşeğini türkü çağırarak arar. 1 eden bulur 1 Sık sık evdeki eşyaların yerini değiştirmek 1 mevzuya bir türlü gelemeyen insan 1 şu an çalan şarkı 2 mutluluk 1 organik hoşaf 1 Kötü insanlara iyi davranmak 5 pes etmek yok 2 asmr 2

Son Haberler

KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacakDünya genelinde büyük arıza: Yazılım işlemleri durduDolar/TL 33,11 seviyesinden işlem görüyorBorsa güne yükselişle başladıKızıyla ilgili soru Mustafa Destici'yi kızdırdı: Canlı yayında gerginlik!

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?