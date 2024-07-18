2024 Türkçe Sorularındaki Çift Cevap İddiaları

Telif haklarından ötürü soruyu direkt yazamıyorum. Bir türkçe hocası değilim teknik terimlerle konuyu açıklayamayacağım. Ancak doğru ya da yanlış fikirlerim şöyledir ve tarışılması gerektiği kanaatindeyim(herkes sorunun uzun halini kendi kitapçığından kontrol edebilir):

1- Bende 18. soru olan "Anılar ve Bellek sorusu"

ÖSYM doğru cevap C şıkkı kabul ediyor. İlgili doğru şık "Belleğin güvenilmez oluşundan değil........(buradan sonra cümlede devam eden ifade doğru, ancak bana kalırsa ilk ifade olan: "belleğin güvenilmez oluşundan değil", ifadesi yanlış. Zira paragrafa baktığımızda, belleğin güvenilmez oluşuna dair birçok vurgu ve yollama var. Örneğin, "...çevresinden duyduklarını bir zaman sonra kendi deneyimleri gibi hatırlaması" ifadesi bile başlı başına belleğin güvenilmez olduğuna, onu çarpıtılabilir olduğuna dair kuvvetlii, hatta kesin bir işaret. Çünkü hatırlama işinden sorumlu olan bellek, insan kalbiyle hatırlamaz beyniyle hatırlar, hatırlama işini çarpıtması onun güvenilmez olduğunu gösterir. TDK'da güvene dair şöyle açıklama var: "kuşku duymadan inanma" demek ki güvenilecek şeyde, kuşku duymadan inanma var. Başkalarınının hatıralarını kendisinin gibi kabul eden bellek, güvenilir midir soruyorum?

Nitekim, ÖSYM'nin doğru kabul etmediği A şıkkındaki " Zamanla gücü zayıfladığı için .....(buradan sonra cümlede devam eden ifade doğru, ancak ilk ifade olan belirttiğim: Zamanla gücü zayıfladığı için," ifadesi kesin yanlış. Ancak ikinci ifade doğru.

O zaman şunu söyleyelim; hem A şıkkında hem C şıkkında ilk ifade kesin yanlış iken, sadece ikinci ifade doğru olduğu halde; ÖSYM C şıkkını doğru kabul ederken, A şıkkını neden yanlış kabul etmiş? Neden?

Benim fikrime göre; bu soruda iki doğru cevap yok, hem A hem de C söylenemez. Yani soruda 5 yanlış cevap var.