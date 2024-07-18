Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


18 Temmuz 2024 16:20
Üniversitenin bir konuda yönetmeliği yoksa YÖK yönetmeliği mi dikkate alınır?

Merhaba,

Yurtdışı prtokolleri kapsamında türkiye'deki üniversitenin yönetmeliği yok. Üniversitenin yönetmeliği yoksa YÖK'mü dikkate alınır?

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