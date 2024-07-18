Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


18 Temmuz 2024 16:54
Kuran kursu öğreticileri nakil dönemi

Marmara bölgesinde tercih edilebilecek öğrencisi az sakin bir kuran kursu tavsiye edebilir misiniz

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