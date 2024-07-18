KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Temmuz 2024 16:59
6. Hissim kararını verdi. Sınav IPTAL.

Hadi yaptınız yapacağınızı. Otur şimdi 35 derecede ders çalış.


Ferit İlker Kelleci
Aday Memur
18 Temmuz 2024 17:43

Bende normale göre daha düşük netler yaptım. Bize göre hatalı olan soruların neredeyse tamamını yanlış cevaplamışım. Ama tekrar o stresi yaşamak istiyor muyum? Hayır istemiyorum. Tekrarlanırsa aynı motiveyle tekrar yapabilir miyim ? Bilmiyorum. Önümde 2022 örneği var. İptal olan sınavda yaptığım netler daha sonraki yapılan sınavda ki netlerimden çok daha fazlaydı. Çünkü 2. sınava motive olarak giremedim. Şansıma hasta olmuştum ve burun çekmekten sınavı yetiştiremedim. Belki de bu sebeple atanamadım. Ama kimsenin hakkını hukukunun da yenmesini istemiyorum. İnsanların hangi şartlarda bu sınava nasıl emek verdiklerini bilmemiz mümkün değil. Umarım herkesin gönlünden ne geçiyorsa o olur. Tek temennim budur.


dgsdgsdgs
Aday Memur
18 Temmuz 2024 17:56

Geçmiş olsun. Burada suçlu Ösym. Orada çalışanlar büyük vebale girdi. İşini layıkıyla yapmalilardi

Ferit İlker Kelleci, 31 dk. önce

Bende normale göre daha düşük netler yaptım. Bize göre hatalı olan soruların neredeyse tamamını yanlış cevaplamışım. Ama tekrar o stresi yaşamak istiyor muyum? Hayır istemiyorum. Tekrarlanırsa aynı motiveyle tekrar yapabilir miyim ? Bilmiyorum. Önümde 2022 örneği var. İptal olan sınavda yaptığım netler daha sonraki yapılan sınavda ki netlerimden çok daha fazlaydı. Çünkü 2. sınava motive olarak giremedim. Şansıma hasta olmuştum ve burun çekmekten sınavı yetiştiremedim. Belki de bu sebeple atanamadım. Ama kimsenin hakkını hukukunun da yenmesini istemiyorum. İnsanların hangi şartlarda bu sınava nasıl emek verdiklerini bilmemiz mümkün değil. Umarım herkesin gönlünden ne geçiyorsa o olur. Tek temennim budur.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024-Hukukçular2024 KPSS İptal Nedeni !!KPSS 2024 İptal olur mu?Ayçiçek sorusu bazılarında fazla diye sorulmuş olabilir mi?Hatalı sorular hakkındaZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)2024/1 merkezi atama bekleme konusuHangi yıla benzer sizce?2024 kpss puanları 2021 ile aynı olacaktırKPSS 2024 - Sıralama

Sözlük

Dizilerdeki/filmlerdeki mobilyaların üzerine örtülen beyaz çarşa 1 Sözlük'te caps lock tuşunun etkisizliği 1 otel olmayacak yerden duman çıkmaz 1 eden bulur 1 asmr 1 özlemek 1 maaş 1 severek ayrılanlar 2 gül 1 şu an çalan şarkı 3

Son Haberler

Pahalılıkla gündeme gelen Bodrum'da oteller fiyat indirdiTüketicinin Korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunulduİzmir'deki yangından dolayı bazı uçuşlar iptal edildiDolar 33,06 TL'ye gerilediZabıta ile esnafın kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 15 yaralı, 5 gözaltı

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör