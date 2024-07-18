6. Hissim kararını verdi. Sınav IPTAL.

Bende normale göre daha düşük netler yaptım. Bize göre hatalı olan soruların neredeyse tamamını yanlış cevaplamışım. Ama tekrar o stresi yaşamak istiyor muyum? Hayır istemiyorum. Tekrarlanırsa aynı motiveyle tekrar yapabilir miyim ? Bilmiyorum. Önümde 2022 örneği var. İptal olan sınavda yaptığım netler daha sonraki yapılan sınavda ki netlerimden çok daha fazlaydı. Çünkü 2. sınava motive olarak giremedim. Şansıma hasta olmuştum ve burun çekmekten sınavı yetiştiremedim. Belki de bu sebeple atanamadım. Ama kimsenin hakkını hukukunun da yenmesini istemiyorum. İnsanların hangi şartlarda bu sınava nasıl emek verdiklerini bilmemiz mümkün değil. Umarım herkesin gönlünden ne geçiyorsa o olur. Tek temennim budur.