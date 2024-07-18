KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Temmuz 2024 17:19
Kanunda soru iptalinin Sınav İptaline yol açacağına dair hüküm yok

Arkadaşlar hangi deli kuyuya taş attı biz çıkaramadık bilmiyorum ama ben hukuk mezunu olarak kendimden de utanıyorum, zaten ben d tongaya düşmüşsem kulaktan bilgilerle atanmayayım, sanırım 8 aydır kpss çalışarakmezun olduğum bölümden de uzaklaşmışım, sınavın bir de bu taraı var tabii, sonuca gelirsek biraz mevzuat karıştırayım neyin nesidir bakayım haklarım neler dedim, mevzuatta soruların yüzde 5'inden fazlasının iptalinin ardından sınavların yenileceğine dair herhangi bir düzenleme yok.

6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6114&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

SORULARIN HAZIRLANMASI, SORU HAVUZUNUN OLUŞTURULMASI VE SORULARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=17289&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Her iki düzenlemede de: "...iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü var ki, soruların efendim bilmem yüzde kaçı iptal olursa sınavın iptali ile sınavın yenileceğine dair bir hüküm yok. Ben göremedim. Burada da hata ediyor olabilirim.

Aksine bir hüküm veya içtihadı birleştirme kararı var mıdır? Varsa paylaşırsanız sevinirim. Yani sınavın iptal olma durumu söz konusu değil.


dgsdgsdgs
Aday Memur
18 Temmuz 2024 17:21

Bir soru. Şimdi 115 soru üzerinden değerlendirelim hepimiz. Ben o iptal edilen 5 soru yüzünden 115


dgsdgsdgs
Aday Memur
18 Temmuz 2024 17:23

Soru içerisinde 5 soruyu göremedim benim yerime bir başkası iptal edilen o sorulara bakmamış olsun sadece 115 soruyu görsün eeee o zaman bana haksızlık değil mi? İptal olsun diye demiyorum. Hukuksal yorumlama yapıyorum

dgsdgsdgs, 53 dk. önce

Bir soru. Şimdi 115 soru üzerinden değerlendirelim hepimiz. Ben o iptal edilen 5 soru yüzünden 115


Yaşlı Hukukçu
Aday Memur
18 Temmuz 2024 17:26

Açıkçası hakkaniyetle yorumlama yapıyorsunuz ama kanun koyucu bunu düzenlememiş gözüküyor.

dgsdgsdgs, 51 dk. önce

Soru içerisinde 5 soruyu göremedim benim yerime bir başkası iptal edilen o sorulara bakmamış olsun sadece 115 soruyu görsün eeee o zaman bana haksızlık değil mi? İptal olsun diye demiyorum. Hukuksal yorumlama yapıyorum


broman
Aday Memur
18 Temmuz 2024 17:26

Siteden umudu kesmişken güneş gibi doğdunuz, teşekkürler paylaşımınız için

Evet iptal olması yerinde olacak sorular var ama komple sınav iptal olsun yeniden yapılsın demek akıl tutulması, sıcak havalardan mı artık bilmiyorum :)

2022deki gibi kamuoyunda şaibe ihtimali uyandıracak durumlar olmadıkça da soru hatalı diye sınav falan tekrarlanmaz zaten, boş beklentilere gerek yok


dgsdgsdgs
Aday Memur
18 Temmuz 2024 17:31

Bir de o 5 iptal soruyu doğru yapıyorum 100 netim var diyelim 95 neti olan ile iptal edilince esitlenecegiz. Of ki ne of

Yaşlı Hukukçu, 48 dk. önce

Açıkçası hakkaniyetle yorumlama yapıyorsunuz ama kanun koyucu bunu düzenlememiş gözüküyor.


izayoi
Aday Memur
18 Temmuz 2024 17:47

Tamam hocam bu son. Buna girelim herkes ne alırsa alsın o zaman kimse soru hatalı demeyecek 3. kez kimse tekrar ettiremez zaten bu son.

dgsdgsdgs, 43 dk. önce

Bir de o 5 iptal soruyu doğru yapıyorum 100 netim var diyelim 95 neti olan ile iptal edilince esitlenecegiz. Of ki ne of


izayoi
Aday Memur
18 Temmuz 2024 17:58

Sınav başvuru klavuzu madde 11-d;

"Değerlendirme sırasında hatalı soru/soruların çıkması, 15 Mart 1999 tarihli ve 9912647 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla gelin konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan kayıtlılığı Esaslarına Dair Genel Yönetmelikin 14 üçüncü maddenin ikinci paragrafında belirtilen gibi Yapılan sınavlarda hatalı tekabül Eden puanlar eşit şekilde diğer analizlere dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğu birinci paragrafta belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit dilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav kuralına göre değerlendirilecektir.

Yaşlı Hukukçu, 48 dk. önce

Açıkçası hakkaniyetle yorumlama yapıyorsunuz ama kanun koyucu bunu düzenlememiş gözüküyor.

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