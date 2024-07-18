Kanunda soru iptalinin Sınav İptaline yol açacağına dair hüküm yok

Arkadaşlar hangi deli kuyuya taş attı biz çıkaramadık bilmiyorum ama ben hukuk mezunu olarak kendimden de utanıyorum, zaten ben d tongaya düşmüşsem kulaktan bilgilerle atanmayayım, sanırım 8 aydır kpss çalışarakmezun olduğum bölümden de uzaklaşmışım, sınavın bir de bu taraı var tabii, sonuca gelirsek biraz mevzuat karıştırayım neyin nesidir bakayım haklarım neler dedim, mevzuatta soruların yüzde 5'inden fazlasının iptalinin ardından sınavların yenileceğine dair herhangi bir düzenleme yok.

6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6114&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

SORULARIN HAZIRLANMASI, SORU HAVUZUNUN OLUŞTURULMASI VE SORULARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=17289&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Her iki düzenlemede de: "...iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü var ki, soruların efendim bilmem yüzde kaçı iptal olursa sınavın iptali ile sınavın yenileceğine dair bir hüküm yok. Ben göremedim. Burada da hata ediyor olabilirim.

Aksine bir hüküm veya içtihadı birleştirme kararı var mıdır? Varsa paylaşırsanız sevinirim. Yani sınavın iptal olma durumu söz konusu değil.