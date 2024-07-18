Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Temmuz 2024 17:39
Emeklilik işlemleri

Değerli meslektaşlarım 18 temmuz itibariyle yaş haddıne 3 yıl varken kendi iştegimle emekli dilekçemi verdim yakın zamanda emekli olan yada bilgısı olan meslektaşlarımdan onay, maaş, ikramıye gıbı konularda bilgı sahibi meslektaşlarım bilgi verebilir misiniz. Allah'a emanet olun


Gururu65
Genel Müdür
18 Temmuz 2024 18:13

Yaklaşık 1 ay kadar dilekce cevabın gecektir.Ondan sonra Personele gidip tekrar birsuru evrak verecekler ve onları dolaştracaksın.Ardından tekrar evraklarıni personele.teslim edip bekyecekesin.Yaklaşık 1 veya 1,5 ay kadarda SGK islemleri suruyor.Ikramiye vee maaşlar yatınca E devleteen Hitap bolumu artık kalkiyor ve orda Calısma hayatımdan Emkliye girip, orda her seyin yaziyor.

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