Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


18 Temmuz 2024 17:42
SINIF DEĞİŞİKLİĞİ
ayaklarımın sürekli ağrımasından ötürü doktora gittğimde düz tabansın tanısı konuldu. muvazzaf asbyım dzkk da eylülde periyodiğe giricem değerlerim standartın altında nasıl bir yol izlemem gerekiyor. böyle bir tanıya şahit olan varmıdır. gemiden düşersin diyen var birşey olmaz diyen var.

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