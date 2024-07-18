Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


18 Temmuz 2024 17:54
botaş maaşları

yeni başlayan uzman yardımcısı ne kadar alır

yılda kaç kere ikramiye giyim yardımı var

ekstra neler var

şimdiden teşekkürler

Çok Yazılan Konular

TEİAŞ hakkında bilgiTCDD Hat bakım onarım memuru hk.DHMİ Çalışanları BurayaTCDD özelleştiriliyor mu?Sağlık Bakanlığı mı, KİT mi?Türk şeker ve TMO muhasebeci MaaşlarıDHMİ görevde yükselme mevcut mu?DHMİ becayiş talepleriKİT 3 Yıl Çalışma Kuralında Pozisyon HakkındaTMO da çalışan memur var mı aramızda?

Sözlük

organik hoşaf 1 severek ayrılanlar 2 gitmek 2 mutluluk 2 özlemek 1 filtre kahve 1 Kötü insanlara iyi davranmak 6 Kendine yenilmek 1 otel olmayacak yerden duman çıkmaz 1 maaş 1

Son Haberler

Pahalılıkla gündeme gelen Bodrum'da oteller fiyat indirdiTüketicinin Korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunulduİzmir'deki yangından dolayı bazı uçuşlar iptal edildiDolar 33,06 TL'ye gerilediZabıta ile esnafın kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 15 yaralı, 5 gözaltı

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör