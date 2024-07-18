KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Temmuz 2024 18:22
Kpss 2024/1

Merhaba arkadaşlar GSB de sözleşmeli bürü personeli olarak atandım 9 ay önce halen sözleşmeliyim. 2024 /1 kpss merkezi atamada tercih verebilirmiyim. Sözleşmeli ünvanı memur alımlarında. Kriterleri şartları nedir bu tercihin


Farukcuk
Aday Memur
18 Temmuz 2024 19:39

tabii ki yapabilirsiniz.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024-Hukukçular2024 KPSS İptal Nedeni !!KPSS 2024 İptal olur mu?Ayçiçek sorusu bazılarında fazla diye sorulmuş olabilir mi?Hatalı sorular hakkındaZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)2024/1 merkezi atama bekleme konusuHangi yıla benzer sizce?2024 kpss puanları 2021 ile aynı olacaktırKPSS 2024 - Sıralama

Sözlük

gitmek 1 severek ayrılanlar 2 Dizilerdeki/filmlerdeki mobilyaların üzerine örtülen beyaz çarşa 2 Sözlük'te caps lock tuşunun etkisizliği 1 organik hoşaf 1 otel olmayacak yerden duman çıkmaz 1 asmr 1 şu an çalan şarkı 3 mutluluk 2 pes etmek yok 2

Son Haberler

Şanlıurfa'da baraj, göl, akarsu ve sulama kanallarına girilmesi yasaklandıKütahya'daki orman yangınında 30 haneli mahalle boşaltıldıDomuza çarpan otomobil takla attı: Eczacı Begüm öldüIrak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist teslim olduTırın çarptığı otomobilde yaralanan 2 çocuk hastanede öldü

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör