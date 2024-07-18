Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


18 Temmuz 2024 19:16
Belediye iştiraklerine iş başvurusu

Merhaba arkadaşlar, belediye iştiraklerinde açılan personel alımına başvuru yapan ya da yaptığı başvuruya dönüş alabilen var mı hiç? Neye göre dönüş sağlıyorlar? Eğer belirtilen tüm özellikler de tutuyorsa

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