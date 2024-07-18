Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Temmuz 2024 19:25
psikiyatri ve Silah
Psikiyolojik sebeplerden dolayı psikiyatriye sevk edildim 9 aydır kontrollerim devam ediyor. Sorum şu. yukarıda belirttiğim sebeple silah ruhsatta ve silahları emanete almamda sakınca bir durum var mı? Yani silahları mülkiyetin kamuya geçirilecek bir yerde çalışabilir miyim

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