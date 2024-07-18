psikiyatri ve Silah

Psikiyolojik sebeplerden dolayı psikiyatriye sevk edildim 9 aydır kontrollerim devam ediyor. Sorum şu. yukarıda belirttiğim sebeple silah ruhsatta ve silahları emanete almamda sakınca bir durum var mı? Yani silahları mülkiyetin kamuya geçirilecek bir yerde çalışabilir miyim

Psikiyolojik sebeplerden dolayı psikiyatriye sevk edildim 9 aydır kontrollerim devam ediyor. Sorum şu. yukarıda belirttiğim sebeple silah ruhsatta ve silahları emanete almamda sakınca bir durum var mı? Yani silahları mülkiyetin kamuya geçirilecek bir yerde çalışabilir miyim