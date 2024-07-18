Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Temmuz 2024 19:47
Yeniden atanma

Yeniden atanma

Merhabalar bir kit kurumunda memur pozisyonunda iken aynı diploma ile farklı bir kite tekniker ünvanınında yeniden atanabir miyim süre beklemeden.

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