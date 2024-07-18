KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


18 Temmuz 2024 20:03
Pomem askerlik hakkında

Arkadaşlar 31. dönem pomemi kazandım, fakat kasımda bedelli askerliğe gideceğim. Bu süreçte nasıl bir yol izlemem gerekiyor veya nereden bilgi alabilirim?

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