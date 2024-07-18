Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


18 Temmuz 2024 20:14
Muvafakat reddi beyanı

merhabalar,

atanmadan önce büyük bir şirkette yabancı dilimi de kullanarak yapmakta olduğum bir iş vardı. atanınca bu işimden ayrıldım. Ancak bu şirkette, şirket yönetimince fotoğraflarım ve veya bunların içerisinde bulundugu görsel materyaller veya videolar a yönelik (paylaşım iznine dair idi sanırım) kurum tarafından şahsımın ıslak imzalı muvafakatı alınmıştı ve ne zamana kadar geçerliliği var onu da hatırlamıyorum.

sorum şu: cimer üzerinden muvafakatın reddine dair beyanatta bulunsam veya şahsımın fotoğraflarının vedolarının paylaşılamayacağına daır rıza reddi beyanını iletsem sizce iş görür mü?


crabnet355
Müsteşar
18 Temmuz 2024 20:16
burası öğretmen forumu yalnız?

ta345
Memur
18 Temmuz 2024 20:20

kadrolu öğretmenim hocam zaten belki bilgisi olan veya benzer durumda olan vardır diye açtım başlığı


ta345
Memur
18 Temmuz 2024 20:22

bununla birlikte editör dilerse ve daha ilgili bir forum varsa iletebilir diye düşünüyorum...


crabnet355
Müsteşar
18 Temmuz 2024 20:33
Anladım atanma derken başka memur sandım.Cimerden değilde noterden yapılınca resmi bağlayıcılığı olur diye biliyorum hocam.
ta345, 1 saat önce

bununla birlikte editör dilerse ve daha ilgili bir forum varsa iletebilir diye düşünüyorum...

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Muvafakat reddi beyanı

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