Muvafakat reddi beyanı

merhabalar,

atanmadan önce büyük bir şirkette yabancı dilimi de kullanarak yapmakta olduğum bir iş vardı. atanınca bu işimden ayrıldım. Ancak bu şirkette, şirket yönetimince fotoğraflarım ve veya bunların içerisinde bulundugu görsel materyaller veya videolar a yönelik (paylaşım iznine dair idi sanırım) kurum tarafından şahsımın ıslak imzalı muvafakatı alınmıştı ve ne zamana kadar geçerliliği var onu da hatırlamıyorum.

sorum şu: cimer üzerinden muvafakatın reddine dair beyanatta bulunsam veya şahsımın fotoğraflarının vedolarının paylaşılamayacağına daır rıza reddi beyanını iletsem sizce iş görür mü?