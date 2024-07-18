Cambaza bak memurluğu yak

1 haftadır kpss tartışılıyor.Acaba birileri cambaza bak deyip tercihlerin önünü mü kapatmaya çalışıyor.Birileri memurluğun değil de özel sektörün daha uygun olduğundan bahsetti geçenlerde.Kamuda maruz kaldığı bazı tavırlarından bahsetti.Ilk başta inandırıcı gelse de sonradan sınavla ilgili yorumlarını okuyunca inancım gitti.Sinav iptal olmalı, bir an önce sorular iptal edilmeli naraları atanların aslında kamuyu ne kadar istediğini gördüm ve o özel sektör sevgileri bi anda buhar oldu.Demek ki o kişi de kamuyu deli gibi istiyor dedim.O halde bunu neden yapsın.1.si tercih yapacak olanları etkilemek.Tam da tercih döneminde yana yakıla kamu kurumlarını kotuleyenler iyi niyetli değil.Hele ki tercihler bugün sona eriyorken 1 hafta boyunca kpss,kpss deyip algıyı başka yere çekip tercih yapacak olanların ve tercihleri kaçırmasını isteyenler olabilir mi?Burası Türkiye, para için adamın altından donunu alırlar.Hele ki bu etik ve ahlaki durumunu kaybetmiş bazi insanların olduğu ülkede bu hayli hayli mümkün.O yüzden ayık olmakta fayda var.Herkese güvenilmemeli.