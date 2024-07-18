KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Temmuz 2024 20:48
Memur Görevlendirme

merhaba arkadaşlar, memur atandığı bir kurumun bir biriminden başka bir birimine kendi rızası dışında görevlendirilebilir mi?

Mesela bir eem 'e "sen elektrik teknik servis birimine git" veya "zayıf akım biriminde görev al " denilebilir mi? Nerede adam eksikse oraya git denilebilir mi ?


14mühendis
Memur
18 Temmuz 2024 20:52
Denilebilir
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