Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Temmuz 2024 20:54
proje okullarına da 2. başvuru alınacak mı ?

yani öyle bir hevesim yok ama merkeze gelmek için çok az belki bir ihtimal dedim...

yoksa bulunduğum yerden memnunum bir de kira 30 metrekarelik evdeyim 10 bin den aşşağı beklemiyorum bu yılki tarife için.. ama inşallah olur aşşağısı.


Şaşkınmıyım
Aday Memur
18 Temmuz 2024 21:10

Olursa iyi olur ama ihtiyaç okulları olursa

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