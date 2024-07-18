Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Temmuz 2024 21:14
MAAŞ FARKI

Merhaba, ilisigimi kestim,15 temmuz maaşı ve yolllugum eski bankama yatti.Yeni okulumda goreve başladım.Yeni bankada hesap actim.Maas farkım eski ibana mı yeni ibana mı yatar,mebbiste ibanimi guncellemeli miyim,teşekkür ederim.

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