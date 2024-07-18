Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Temmuz 2024 22:03
Proje okulları

Proje okullarında 3 yıl şarı yok değil mi?


asrınmücahidesi
Genel Müdür
18 Temmuz 2024 22:07

Diyelim ki bu yıl il içi tayin yaptık seneye proje okulları atamalarına başvurabiliyoruz değil mi?


Coolwind
Aday Memur
18 Temmuz 2024 22:20

yeni konu açamıyorum yardımcı olur musunuz?


asrınmücahidesi
Genel Müdür
18 Temmuz 2024 22:32

Açma!

Coolwind, 51 dk. önce

yeni konu açamıyorum yardımcı olur musunuz?


Coolwind
Aday Memur
18 Temmuz 2024 22:34

neden peki?

asrınmücahidesi, 39 dk. önce

Açma!

Toplam 4 mesaj

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